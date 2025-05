“Non lo so. Dopo la gara di questa stasera non lo so, ma noi giocheremo sempre come abbiamo fatto, lottando fino in fondo”.

“Forza e intensità? L’Atalanta è signora e padrona, tanti complimenti a loro. Voglio sapere: il rigore c’era o no? Ci hanno sempre detto che il VAR interviene soltanto in caso di evidente errore. Pasalic sbaglia l’intervento e tocca il ginocchio del mio giocatore. Non si può fare una volta sì e una volta no. Il VAR non doveva intervenire. L’arbitro ha dato il rigore e rigore era. Dispiace che manca linearità. Non si possono cambiare le regole di partita in partita. Sono sicuro che Rocchi lo dirà a chi di dovere, si vede chiaramente che Pasalic tocca il ginocchio di Koné. Quello è rigore. L’arbitro lo ha dato e il VAR non può intervenire, questo ci è stato detto. Complimenti comunque all’Atalanta e ai miei giocatori”.