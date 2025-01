«Dico sempre ai miei di non fermarsi perché c'è il VAR e al massimo dopo si vede. Stanno entrando in quest'ottica di non fermarsi mai e di non arrendersi mai ed è quello che voglio io. El Shaarawy? Io che ce l'ho tutti i giorni lo vedo. Meriterebbe di giocare ma sono tutti disponibili e fanno tutti enormi sacrifici, specie chi non gioca e chi non gioca dovrà spingere e molto per recuperare la gara che non ha giocato. Per me è un riferimento importante. Pellegrini come sta? Ha sentito un problema al ginocchio, lo valuteremo nei prossimi giorni. Gli è caduto un avversario sopra ed è quindi da valutare il problema. Dybala? È uno spettacolo, quando gioca così è bello vederlo, pagare il biglietto, ha delle grandi giocate che solo i grandi campioni sanno fare. La Roma a cosa punta ora? Non lo so, a fare bene ad ogni partita. Adesso ci aspettano sei partite in venti giorni e cercheremo di essere all'altezza, poi vedremo dove saremo in tutte le competizioni», ha aggiunto.