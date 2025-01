Dovbyk ha aperto le marcature per i giallorossi a inizio partita, Masini l'ha rimessa in parità per il Genoa ma solo momentaneamente. Nella ripresa, El Shaarawy segna il 2-1 e Dybala, con un’azione personale, ha propiziato un autogol di Leali che fissa il punteggio sul 3-1. Con questa vittoria, la Roma infligge al Genoa la sua prima sconfitta contro una squadra diversa dal Napoli in questa stagione. Giallorossi momentaneamente non in classifica.