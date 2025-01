Vigilia di Supercoppa Italiana per Inter e Milan, che domani sera si contenderanno il primo trofeo stagionale. A guidare i nerazzurri ci sarà capitan Lautaro che, a fronte delle difficoltà mostrate in questi mesi in fase realizzativa, può contare su una statistica che infonde ottimismo: l'attaccante argentino ha segnato in tutte le ultime tre finali di questa competizione (2022 contro la Juventus, 2023 contro il Milan e 2024 contro il Napoli).