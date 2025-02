Claudio Ranieri , tecnico della Roma, intervistato da Sky Sport dopo il pareggio contro il Porto , ha protestato duramente per l'arbitraggio della gara: "Una cosa non mi sta bene e parlo con Rosetti: come è possibile? Tutto il mondo sa che lei è una persona integerrima, onestissima: come fa a mandare a Oporto un arbitro in cui i 22 partite le squadre fuori casa hanno fatto 9 pareggi, tutte le altre le ha vinte la squadra di casa? Lei è integerrimo, ma queste cose le sa: è un campo caldo, dove il pubblico soffia, e lei fa questa designazione. Io non lo so, non lo so perché. C'era a chi prometteva il giallo, a chi lo dava... Per me stava aspettando qualcosa dentro l'area per fargli vincere la partita.

I ragazzi erano nervosi per questo, non si può fare una cosa del genere. Ho detto ai ragazzi "non protestate mai", lui arbitra così: è convinto di aver fatto bene il suo lavoro... 8 ammoniti nostri, rosso: non lo so, non lo so. Qualcuna c'è stata per l'amor di Dio, ma c'è stato anche altro. Non si può irretire l'avversario così. Alla fine ho mandato via i giocatori, non volevo andassero a salutarlo: non meritava il saluto! Ma che scherziamo? Su un campo internazionale una cosa del genere. Io mi innervosisco tantissimo quando saltano di testa e vedi che li hanno colpiti in faccia: ogni volta si mettono le mani lì... Facciamo invece un'ammonizione per chi simula ste cose: c'è il VAR, sennò non si gioca più. Ogni volta un colpo allo stomaco e si portano la mano in faccia e gridano: non è più calcio".