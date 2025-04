Intervistato da Il Messaggero, Claudio Ranieri , tecnico della Roma, ha parlato così di Lorenzo Pellegrini e del suo futuro: "È uno dei centrocampisti più forti d'Italia, non ho nessun dubbio e nessuno può smentirmi. Ripartire da lui anche l'anno prossimo? Dipende da Lorenzo. Io lo stimo. Gli consiglierei di fare bene queste 7 gare. Forse sbaglio, ma insisto con lui su questa cosa dei colpi che riceve. Ormai non ti fischiano più niente, Lorenzo è rimasto agli arbitri di prima. Oggi ci sono episodi da lotta greco-romana.

Se può soffrire di non giocare sempre? Sì, può e deve soffrirne, ci mancherebbe. Deve soffrirne ma deve reagire. Dico sempre ai miei che se l'allenatore non ti vede e tu ti abbatti, mi dai ragione. Devi lottare, dimostrare, poi anche il più tarpano degli allenatori ti schiera. L'unica cosa che non posso contestargli è l'impegno: se lo vedeste in allenamento, è sempre il migliore. Se vale anche per Koné e Paredes? Le mie esclusioni durante la stagione sono dovute semplicemente al voler mettere in difficoltà l'avversario".