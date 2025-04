La concretenza di Soulé?

"Soulé e il cambio gioco di Cristante che è stato meraviglioso. Bene, bene anche Shomurodov dopo. Ma tutti quanti, non mi piace fare delle classifiche. I ragazzi hanno sofferto come piace a me. Non è stata, lo ripeto, una partita facile. Volevamo i tre punti, sono venuti e facciamo una buona Pasqua. Noi e i nostri tifosi".

Sulla zona Champions:

“Ma non lo so, io dico che... Io accetto le scommesse, ho il salvadanaio, datemi i soldi. No, non è facile, ragazzi, non è facile. Allora, un conto, dire, questi ragazzi stanno facendo una cosa straordinaria. Noi ci proviamo, ci proviamo. C'è il sogno? Benissimo. Poi c'è il pensiero e poi c'è l'azione. Allora, adesso c'è da lavorare. C'è da lavorare perché abbiamo delle partite meravigliose, bellissime, perché c'è l'Inter, la Fiorentina. Non è una passeggiata tra i boschi, per cui ci siamo. Ci siamo, vogliamo fare bene, vogliamo che alla fine i nostri tifosi siano contenti del nostro campionato. È iniziato male, ma deve finire possibilmente bene”.

Sulla squadra:

“Allora, c'è un buon gruppo, un buon gruppo che per questo, non resto perché basta, basta è giusto. E poi bisogna lasciare il tempo al nuovo allenatore di capire il suo gruppo, plasmarlo e cominciare a salire in classifica. Perciò un altro anno con me sarebbe un anno perso. Io non voglio che la Roma perda tempo. Abbiamo tanto da lavorare e tanto da fare. Per cui è giusto che io mi faccia da parte e arrivi un allenatore che sa quello che vuole e come ottenerlo”.

Poi a DAZN

Con questa vittoria vi portate a -2 dalla Juventus quarta. Neanche 50 centesimi si gioca sulla Champions?

"No, ci sono troppe squadre davanti, vediamo poi gli altri risultati. Bisogna avere un sogno e un pensiero e metterli da parte, poi ci sta da lavorare. Siamo nel momento in cui dobbiamo agire, essere determinati e decisi come oggi. Adesso abbiamo degli scogli importanti ma ce la giochiamo con tutti, se è difficile per noi voglio che sia difficile anche per gli avversari".