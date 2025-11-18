Intervistato dal Corriere dello Sport, Andrea Ranocchia, ex difensore dell'Inter, ha parlato così di Cristian Chivu come allenatore nerazzurro

Marco Astori Redattore 18 novembre 2025 (modifica il 18 novembre 2025 | 09:46)

Intervistato dal Corriere dello Sport, Andrea Ranocchia, ex difensore dell'Inter, ha parlato così di Cristian Chivu come allenatore nerazzurro: «È stato facile per me. Conosco bene Cristian, ho trascorso diversi anni a contatto con lui nello spogliatoio: mi era sembrata da subito una scelta azzeccata. Ero convinto al 100%».

Cosa ispirava questa sua certezza?

«È un ragazzo di un’intelligenza e sensibilità diverse dagli altri. Per un allenatore è fondamentale mettersi nei panni dei suoi calciatori, lui riusciva a farlo anche quando giocava. Non parlava tantissimo, ma tutti lo ascoltavano quando interveniva. E in una Inter di grandissimi campioni non era scontato. È sempre stato molto rispettato. Poi l’ho ritrovato ad Appiano quando ha iniziato ad allenare nel settore giovanile qualche anno dopo. Ero convinto che potesse far bene perché l’ho visto anche allenare con grande passione».

C’è un aneddoto che vi lega?

«Io arrivai all’Inter da ventunenne, con appena un anno di Serie A alle spalle. Lui mi accolse in maniera meravigliosa, si instaurò subito un rapporto di grande amicizia. Dal punto di vista umano è una persona di alto livello: nel calcio non è semplice trovare gente come lui».

Sta dimostrando anche grande personalità.

«Ha visto nella squadra che allena il potenziale per fare qualcosa di diverso rispetto al passato. L’Inter dispone di un atletismo importante, che ben si sposa con la sua idea di calcio. Contro la Lazio si è visto che tipo di pressione riesce a fare: nei primi dieci minuti praticamente non li hanno fatti giocare. Li hanno aggrediti in una maniera incredibile e da quel tipo di situazione è nato il gol di Lautaro. Sono stati spaventosi. Ma c’è anche un’altra cosa che mi piace di Chivu».

Cosa?

«Ha un modo di comunicare fuori dal comune. Risponde alle domande come fanno Mourinho, Guardiola o Klopp. Quelli come Cristian escono fuori dal recinto delle ovvietà. Non ci sono tanti allenatori in giro che hanno quel tipo di capacità. Le sue conferenze stampa sono fantastiche».