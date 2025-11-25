Intervistato da Repubblica, il giocatore ha parlato della sfida di Champions League tra Atletico Madrid-Inter

Gianni Pampinella Redattore 25 novembre 2025 (modifica il 25 novembre 2025 | 14:16)

Intervistato da Repubblica, Giacomo Raspadori ha parlato della sfida di Champions League tra Atletico Madrid-Inter e come sono stati i primi mesi a Madrid. "È un'opportunità che ho voluto subito cogliere: club, allenatore, squadra, tutto è di livello altissimo. L'ambientamento è stato semplice".

Che cosa l'ha colpita di più? — «È uno dei club top al mondo. A Napoli ho vissuto anni incredibili, ma questo è un ulteriore step: livello dei giocatori, organizzazione, ambiente. Mi piace tantissimo la Liga e il modo in cui i tifosi vivono il calcio».

Quindi contro l'Inter si candida per una maglia da titolare? — «Questa è una domanda da fare al mister. Io mi sento molto bene, fisicamente e mentalmente. Sono carico. Se arriverà l'opportunità farò tutto quello che è nelle mie possibilità per coglierla».

Che partita si aspetta? — «È molto importante per la nostra classifica: dobbiamo entrare nelle prime otto e vincere sarebbe un grande passo avanti. Loro vengono dal derby perso, avranno motivazioni alte».

Per lei poi affrontare i nerazzurri ha un sapore particolare. — «Da bambino tifavo Inter, non è un segreto. Poi diventando un professionista le cose cambiano, ma è una squadra che ho sempre apprezzato».