Intervistato da Repubblica, Giacomo Raspadori ha parlato della sfida di Champions League tra Atletico Madrid-Inter e come sono stati i primi mesi a Madrid. "È un'opportunità che ho voluto subito cogliere: club, allenatore, squadra, tutto è di livello altissimo. L'ambientamento è stato semplice".
Raspadori: “Ecco che gara mi aspetto contro l’Inter. Tifavo per i nerazzurri, ho sempre…”
Che cosa l'ha colpita di più?—
«È uno dei club top al mondo. A Napoli ho vissuto anni incredibili, ma questo è un ulteriore step: livello dei giocatori, organizzazione, ambiente. Mi piace tantissimo la Liga e il modo in cui i tifosi vivono il calcio».
Quindi contro l'Inter si candida per una maglia da titolare?—
«Questa è una domanda da fare al mister. Io mi sento molto bene, fisicamente e mentalmente. Sono carico. Se arriverà l'opportunità farò tutto quello che è nelle mie possibilità per coglierla».
Che partita si aspetta?—
«È molto importante per la nostra classifica: dobbiamo entrare nelle prime otto e vincere sarebbe un grande passo avanti. Loro vengono dal derby perso, avranno motivazioni alte».
Per lei poi affrontare i nerazzurri ha un sapore particolare.—
«Da bambino tifavo Inter, non è un segreto. Poi diventando un professionista le cose cambiano, ma è una squadra che ho sempre apprezzato».
