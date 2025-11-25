FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Raspadori: “Ecco che gara mi aspetto contro l’Inter. Tifavo per i nerazzurri, ho sempre…”

news

Raspadori: “Ecco che gara mi aspetto contro l’Inter. Tifavo per i nerazzurri, ho sempre…”

Raspadori: “Ecco che gara mi aspetto contro l’Inter. Tifavo per i nerazzurri, ho sempre…” - immagine 1
Intervistato da Repubblica, il giocatore ha parlato della sfida di Champions League tra Atletico Madrid-Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Intervistato da Repubblica, Giacomo Raspadori ha parlato della sfida di Champions League tra Atletico Madrid-Inter e come sono stati i primi mesi a Madrid. "È un'opportunità che ho voluto subito cogliere: club, allenatore, squadra, tutto è di livello altissimo. L'ambientamento è stato semplice".

Raspadori: “Ecco che gara mi aspetto contro l’Inter. Tifavo per i nerazzurri, ho sempre…” - immagine 1
Getty Images

Che cosa l'ha colpita di più?

—  

«È uno dei club top al mondo. A Napoli ho vissuto anni incredibili, ma questo è un ulteriore step: livello dei giocatori, organizzazione, ambiente. Mi piace tantissimo la Liga e il modo in cui i tifosi vivono il calcio».

Quindi contro l'Inter si candida per una maglia da titolare?

—  

«Questa è una domanda da fare al mister. Io mi sento molto bene, fisicamente e mentalmente. Sono carico. Se arriverà l'opportunità farò tutto quello che è nelle mie possibilità per coglierla».

Raspadori: “Ecco che gara mi aspetto contro l’Inter. Tifavo per i nerazzurri, ho sempre…”- immagine 3
Getty Images

Che partita si aspetta?

—  

«È molto importante per la nostra classifica: dobbiamo entrare nelle prime otto e vincere sarebbe un grande passo avanti. Loro vengono dal derby perso, avranno motivazioni alte».

Per lei poi affrontare i nerazzurri ha un sapore particolare.

—  

«Da bambino tifavo Inter, non è un segreto. Poi diventando un professionista le cose cambiano, ma è una squadra che ho sempre apprezzato».

Leggi anche
Salsano: “Ibra il più difficile da gestire. Quello che chiamano scudetto di...
Sacchi: “Roma da scudetto, perché no? Inter e Napoli le migliori, ma il gioco fa la...

© RIPRODUZIONE RISERVATA