Ravaglia: “Conosciamo tutti il valore dell’Inter. Loro forse hanno pagato…”

Al termine di Bologna-Inter, Federico Ravaglia ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del portiere rossoblù: "Conosciamo tutti il valore dell'Inter, cia spettavamo tutti una partita difficile. Loro forse hanno pagato un po' di stanchezza per la Champions, però rimane l'Inter, è la prima in classifica e ha dimostrato tutto il suo valore in campo, poi la partita è andata benissimo per noi. Io sono qui da tanto tempo e abbiamo visto bene cosa è cambiato in questi anni, c'è stato un forte cambiamento come mentalità".