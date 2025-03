Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, è intevenuto ai microfoni di TMW Radio: "Ho ancora paura che l'Inter attuale sia distante da quello dello scorso anno, come gioco e intensità. Certo che se Thuram e Lautaro ti fanno gol, 2-0 e non si discute più. Ho visto però ancora una squadra non brillantissima, con tante assenze. Non è detto che certe assenze non siano una benedizione. O ha il coraggio di cambiare Inzaghi, o rischia di non ottenere risultati Inzaghi".