"So che posso contare su compagni di reparto molto forti, tutti danno una grande e non ho problemi a giocare con compagni diversi".

Re Cecconi ha poi aggiunto agli altri giornalisti presenti a bordocampo: "Calo mentale in superiorità numerica? Non penso. Abbiamo giocato contro una squadra forte, che anche in 10 si muove tanto e non dà punti di riferimento. Non è stata presunzione".