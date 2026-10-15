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RECOBA

In una lunga intervista rilasciata a Tribuna.com, Alvaro Recoba ha toccato diversi argomenti. Dai suoi anni all’Inter, fino alle difficoltà del calcio Italiano. A questo proposito l’uruguaiano individua il problema principale: “Oggi, il calcio italiano ha perso ciò che era a livello difensivo e ha provato ad assomigliare molto di più al calcio moderno di possesso, giocando dal basso con il portiere cento volte, e questo ha portato a una certa perdita di identità, secondo me. La stessa cosa è successa al Brasile, hanno perso la loro identità perché non hanno più la stessa qualità di giocatori”.

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