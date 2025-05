Regina Baresi ha analizzato, in diretta da San Siro, il percorso dell'Inter in Champions League prima del fischio d'inizio. Che partita sarà Psg-Inter? Regina ha ricordato l'ultima finale di Champions League giocata dall'Inter: "Come ho vissuto la finale di Istanbul? L'ho vissuta solo da tifosa ed è stata dura. Oggi la vivo con voi, è un onore. Sarà ancora più bella. Si vivranno tantissime emozioni. La partita che tutti vorrebbero giocare, sono sicura che ci regaleranno spettacolo. Donnarumma è stato sicuramente determinante nel Psg. Il Psg ha avuto una crescita costante, anche se più lenta dell'Inter. Ha trovato il giusto equilibrio, ha grandi individualità ma ha creato anche una compattezza generale. Tutto questo ha fatto la differenza".

"I meriti di Inzaghi? Con l'Inter ha creato una macchina quasi perfetta, che ha un'identità precisa e che costringe gli avversari ad adattarsi. Questo è sintomo di forza e sicurezza. Saper gestire un gruppo di campioni non è sempre facile, lui lo ha fatto benissimo. Li tiene tutti sul pezzo e sono tutti concentrati. La rosa dell'Inter? L'esperienza passata ti aiuta a creare le giuste motivazioni. Sapere di averne persa una e trovarti quasi con lo stesso gruppo ti dà ancora più stimoli. Ci sono stati innesti importanti dalla finale persa. Inzaghi ha dato un gioco e i giocatori nuovi si sono ben inseriti. Oggi il Psg anche grazie al lavoro dell'allenatore è diventato squadra. Non aspettano la giocata di un singolo per poter vincere una partita. La scelta della maglia gialla? Non me l'aspettavo, ma è una scelta che mi piace. Ci farà fare una bella figura", ha dichiarato Regina Baresi. "Abbiamo una delle tifoserie più belle del mondo. Tifosi che sono andati a Monaco anche senza biglietto. Un senso di appartenenza e di famiglia che ti porta a fare sacrifici e chilometri. Tutto pur di seguire la squadra. È sempre stato così. È una caratteristica del tifoso nerazzurro. Avere questa gente che fa il tifo è come avere un uomo in più, la squadra lo sente. Mio papà mi ha sempre detto che la forza dell'Inter del 2010 era rappresentata dal fatto che non tutti i giocatori fossero amici tra di loro ma pronti a dare la propria vita per il proprio compagno. Questa è la forza di quel gruppo. Hanno vissuto delle emozioni incredibili. A Madrid c'era un'atmosfera stupenda".