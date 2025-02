Reijnders: “Abbiamo lottato ma purtroppo abbiamo concesso un gol all’ultimo”

Tijjani Reijnders , centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio nel derby: "E' speciale giocare ogni partita per questo club, è fantastico per i giocatori olandesi prima di me. Purtroppo il gol di oggi non è stato sufficiente.

La mentalità va portata sempre, non solo in partite così: ci renderemmo la vita più semplice. Abbiamo lottato ma abbiamo concesso un gol all'ultimo. Dobbiamo cambiare la mentalità, non siamo in una buona posizione in campionato: dobbiamo mostrare quanto fatto oggi in tutte le partite. Dobbiamo ripartire da qui".