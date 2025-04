In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, Tijjani Reijnders ha analizzato la stagione del Milan partendo dal derby di Coppa Italia. "Milano è rossonera perché in questa stagione l’Inter non ci ha mai battuto. Abbiamo mostrato quello che sappiamo fare e l’ultimo è stato il migliore dei cinque derby giocati".

Domenica siete stati battuti a San Siro dall’Atalanta. Tre giorni dopo avete sconfitto l’Inter capolista in A e semifinalista in Champions. Come lo spiega?

«Mercoledì avevamo una grande occasione per raggiungere la finale e non potevamo sbagliare. Ora vincere la Coppa Italia ci può permettere di partecipare alle prossime coppe europee e dobbiamo provarci. In campo eravamo affamati come cani e in più abbiamo mostrato quella qualità che non si è sempre vista durante la stagione».