Tijjani Reijnders ha parlato ai microfoni di Skysport dopo il pareggio del Milan contro la Fiorentina . «Abbiamo concesso due gol e succede ad ogni gara. Dobbiamo fare in fretta per cercare di ritrovare noi stessi ma ogni volta succede questo», ha sottolineato il calciatore.

-Il quarto posto ormai è sfumato, come si gestisce mentalmente il resto della stagione: si pensa solo all'Inter o no?

È difficile, ma dobbiamo continuare a lottare per questo club. Vincere più gare possibili, quelle che restano e quella in Coppa. Dobbiamo continuare a lottare, questa è la cosa più importante. Non so cosa altro aggiungere.