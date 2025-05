Intervenuto ai microfoni di The Athletic, Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, ha parlato così della stagione rossonera in caso di vittoria della Coppa Italia: "Non possiamo dire in caso di vittoria che la nostra sia stata una buona stagione. Certo, vinceremmo due trofei, ma il Milan deve competere per lo Scudetto ed andare il più avanti possibile in Champions League.