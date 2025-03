Edoardo Reja, ex allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare del pareggio per 1-1 ottenuto dalla formazione partenopea contro l'Inter: "Il Napoli se la giocherà fino alla fine, è una delle candidate alla vittoria finale. L'Inter non è lo spauracchio che si pensava. I nerazzurri non hanno fatto un tiro in porta, mentre il Napoli ha dimostrato di essere in una condizione fisica e mentale superiore. Il calendario dell'Inter è fittissimo e giocare così tanto alla lunga può creare problemi".