Francesco Repice, storico telecronista di Radio Rai, ha parlato della questione Lookman ai microfoni di Pianeta Atalanta: "L'idea che mi sono fatto è che dobbiamo capire una cosa semplice: i giocatori fanno un altro mestiere, non sono tifosi. Sono dei professionisti, e come tali giocano dove vogliono giocare e per chi gli offre di più. È il loro lavoro. Facciamo un esempio: se un tifoso dell'Atalanta lavora in banca e un'altra banca gli offre più soldi, che fa? Rifiuta? No, cambia. Il mercato ormai funziona così. Il capitalismo funziona così. E poi, non mi sembra che Lookman sia una bandiera dell'Atalanta. In altri club ci sono stati calciatori che hanno fatto la storia, ma lui no. Quindi non parlerei proprio di tradimento. Sono dinamiche normali, fa parte del calcio moderno. Il tradimento non c'entra nulla. Questo è semplicemente il calcio di oggi".