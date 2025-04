"Non c'è un favorito. Entrambe le squadre sono in buona forma. La prima partita in casa sarà molto importante per il Bayern, perché vincere a San Siro e anche segnare un gol è difficile. L'Inter sta andando molto bene da qualche anno ormai e ha una grande struttura di squadra. Simone Inzaghi è un bravo allenatore, ma anche Vincent Kompany gode della piena fiducia della sua squadra. Ora il Bayern deve essere in forma e pronto per questo momento".