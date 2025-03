L’ex difensore Leandro Rinaudo ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com della corsa scudetto dopo il pareggio tra Napoli e Inter nello scontro diretto dell’ultimo turno di campionato: “È un punto positivo per entrambi...

L'ex difensore Leandro Rinaudo ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com della corsa scudetto dopo il pareggio tra Napoli e Inter nello scontro diretto dell'ultimo turno di campionato: "È un punto positivo per entrambi perché comunque l'Inter continua a mantenere la distanza sul Napoli anche se solo di un punto. L’Inter può essere contenta perché ha ottenuto un punto fuori casa. Allo stesso tempo per il Napoli è un’occasione per rimanere attaccato. Credo che la lotta sia veramente ancora serrata e possa premiare sia uno che l'altro organico".