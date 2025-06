River Plate, Enzo Perez: “Cartellini affrettati, chi giocherà contro l’Inter…”

Il River Plate non va oltre il pareggio contro il Monterrey, replicando il risultato ottenuto pochi giorni fa dall’Inter contro la stessa squadra. Il risultato complica il cammino verso la qualificazione, con la prossima sfida contro i nerazzurri che sarà decisiva.

Dopo la partita, Enzo Perez ha parlato ai microfoni di TycSports, sottolineando l’operato dell’arbitro Slavko Vincic: “Ha dato i cartellini a Kevin (Castano) e a me molto velocemente”, ha dichiarato l’ex Benfica. Ha poi aggiunto: “Chiunque Marcelo (Gallardo, l’allenatore, n.d.r.) sceglierà, farà sicuramente una grande partita per l’Inter”.

Riguardo alla prestazione, Pérez non ha nascosto la frustrazione: “Il pareggio mi fa infuriare. A parte 15-20 minuti del primo tempo, è stata tutta colpa nostra. Non siamo riusciti a concretizzare le nostre occasioni. Volevamo vincere per assicurarci la qualificazione”.