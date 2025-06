Le dichiarazioni del tecnico dei Millonarios dopo il pari a reti inviolate contro il Monterrey nella 2ª giornata

Alessandro De Felice Redattore 23 giugno 2025 (modifica il 23 giugno 2025 | 00:02)

Dopo il pari a reti inviolate contro il Monterrey, l’allenatore del River Plate Marcelo Gallardo ha parlato in conferenza stampa per analizzare la gara valida per la seconda giornata del Gruppo E del Mondiale per Club.

"È un peccato, avremmo potuto vincere la partita, abbiamo fatto abbastanza per meritarlo. Abbiamo avuto occasioni contro un avversario che ha fatto il suo nel primo tempo, per 15 o 20 minuti tra il 15° e il 30°, ma poi credo che abbiamo avuto le nostre situazioni, abbiamo creato".

Poi Gallardo ha aggiunto:

“Un peccato non aver vinto, ma sono contento per quello che ha dato la squadra. Abbiamo avuto una netta superiorità in molti momenti della partita, non c’è nulla da rimproverare per l’atteggiamento. Alla fine del primo tempo siamo tornati a riprendere il controllo, ma ci è mancato il gol. Nel secondo tempo abbiamo avuto un atteggiamento completamente diverso. Siamo stati superiori e il Monterrey praticamente non ci ha mai tirato in porta. Abbiamo lasciato una buona impressione, ma non siamo riusciti a completare l'opera".

Contro l'Inter il River dovrà vincere per accedere agli ottavi di finale, ma Gallardo dovrà rinunciare a diversi elementi:

"Abbiamo delle assenze, è vero. Le ammonizioni ci lasciano fuori diversi giocatori. Ma io vedo il bicchiere mezzo pieno. Se guardi la classifica, a Inter e Monterrey non abbiamo perso. Abbiamo imposto le nostre condizioni nella seconda e vinto la prima. Siamo ottimisti. Giocheremo la prossima con grande determinazione".

Su Kranevitter e il possesso palla:

Tutti i giocatori sono fondamentali. Nonostante l'età, chiunque può avere la sua opportunità in qualsiasi momento. Lui e tutti gli altri devono essere preparati. Possesso palla? Passare la palla da un difensore centrale all'altro non è possesso. È assurdo, ma spesso viene conteggiato. Non mi baso su questo, ma su quello che ho visto".

Alcuni top club stanno faticamento nel Mondiale per Club? La risposta di Gallardo:

"Questo è il calcio, bisogna giocare. Le squadre più forti devono dimostrare supremazia in campo, ma finora non l'abbiamo vista. Ben venga per il mondo del calcio. L'Inter non è riuscita a battere il Monterrey. Oggi hanno faticato a battere la squadra giapponese, che noi abbiamo battuto bene".