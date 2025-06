Intervistato da Calciomercato.com, Ricardo Rodriguez parla della sua esperienza in Italia e svela di essere stato vicino all'Inter. "Mirabelli mi voleva fortemente al Milan, io avevo chiesto al club di andare via perché dopo cinque anni e mezzo al Wolfsburg volevo fare una nuova esperienza".

Era il periodo di Yonghong Li, uno dei più difficili degli ultimi anni: che aria si respirava?

"Noi non sentivamo questa pesantezza, eravamo un bel gruppo con tanti giocatori nuovi. Fin dal primo giorno mi hanno detto che al Milan si gioca per lo scudetto, ma quando ci sono 8/9 acquisti non è facile, serve tempo. E noi non ce l'abbiamo avuto".