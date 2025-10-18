FC Inter 1908
Roma, Hermoso: “Inter di grande livello, dobbiamo mettere in campo il nostro valore”

Intervenuto ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio di Roma-Inter, il difensore giallorosso Hermoso ha rilasciato queste dichiarazioni
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervenuto ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio di Roma-Inter, il difensore giallorosso Hermoso ha rilasciato queste dichiarazioni:

"E' una partita molto importante, anche per il livello dell'avversario. Ma è una partita che vale tre punti, dobbiamo cercare di mettere in campo tutto il nostro valore".

(Fonte: DAZN)

