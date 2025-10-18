Intervenuto ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio di Roma-Inter, il difensore giallorosso Hermoso ha rilasciato queste dichiarazioni:
"E' una partita molto importante, anche per il livello dell'avversario. Ma è una partita che vale tre punti, dobbiamo cercare di mettere in campo tutto il nostro valore".
(Fonte: DAZN)
