Ronaldo: “Finale di Champions? Speriamo bene, forza Inter sempre!”

Intercettato da Sky Sport Formula 1 sulla griglia di partenza del circuito di Imola, dove tra poco avrà il via il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, Ronaldo, tra i tifosi vip della Ferrari, ha parlato anche di Inter.

"Sono ovviamente tifoso della Ferrari, ha una storia importantissima. È da un po’ che non vince, speriamo in una bella sorpresa. Inter in finale di Champions? Sarà una serata storica, speriamo bene per l’Inter e forza Inter sempre".