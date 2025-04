“La Roma farà una grande partita. E secondo me potrà vincere contro l’Inter, sta facendo bene”.

Inter o Napoli: su chi punta per lo Scudetto?

"Per la simpatia che ho verso Conte dico Napoli. Tiferò sempre per il mister, ovunque lui sia. Ho un grande ricordo. Dal suo primo giorno all’ultimo mi ha sempre trattato bene, è sempre stato molto onesto. Non lo sento da parecchio, ma sarà sempre una persona che stimo. Un allenatore che apprezzo”.