C’è Antonio Rudiger in sala stampa in casa Germania verso la sfida contro l’Italia: le sue parole su Bastoni e Bisseck

C’è Antonio Rudiger in sala stampa in casa Germania verso la sfida contro l’Italia. Queste le parole del difensore del Real Madrid: “Penso che l'Italia abbia sempre avuto grandi difensori. Soprattutto Bastoni negli ultimi anni ha avuto una crescita costante e mi sembra un leader nell'Inter. Calafiori lo conosco dai tempi di Roma, quando era nella Primavera: ha avuto un infortunio grave e ha fatto un grande ritorno. Ora è all'Arsenal, alla prima esperienza lontana dall'Italia: ha un grande futuro, ma per ora il miglior difensore dell'Italia è Bastoni. Senza dubbio”.

Queste invece le parole sempre di Rudiger, ma su Bisseck: ”Deve essere se stesso. Anch'io ho fatto la stessa cosa, ognuno deve pensare alle proprie qualità e lavorare su se stesso: ho cercato di fare del mio meglio col tempo, le cose non si inventano dall'oggi al domani, ma ci vuole tempo. Bisseck ha fatto passi avanti, ha avuto esperienze all'estero, alcune non positive, ma si sta ritagliando il suo posto in una grande squadra come l'Inter e gli auguro veramente il meglio".