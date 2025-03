"Giocare in casa la prima è uno svantaggio? Non conta granché. Preferivo sempre giocare la prima in trasferta perché poi puoi rimediare al ritorno ma da quando hanno abolito la regola del gol doppio in trasferta, non c'è più questo vantaggio"

"C'è fiducia di arrivare a giocarsi la finale in casa? Anzitutto faccio i complimenti alla squadra per come hanno giocato col Leverkusen, due grandi partite con cinque gol segnati e nessuno subito. Ma in Champions serve sempre umiltà, l'Inter è un top team in Europa, non sono arrivati in finale per caso nel 2023 e solo il City li ha battuti, ecco un motivo per pensare che noi (Bayern, ndr) non siamo favoriti. Saranno due partite difficili"