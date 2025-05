L'ex giocatore di Inter e Bayern ha parlato ai microfoni di Skysport a poche ore dalla finale col PSG che si gioca a Monaco

Eva A. Provenzano Caporedattore 31 maggio 2025 (modifica il 31 maggio 2025 | 13:34)

Karl-Heinz Rummenigge, ex giocatore dell'Inter e del Bayern Monaco, ai microfoni di Skysport ha parlato qualche ora prima e si è soffermato sulla morte dell'ex presidente nerazzurro, Ernesto Pellegrini: «Quando mi sono svegliato stamattina ho ricevuto il messaggio della sua scomparsa. Sono triste e addolorato. È stato una persona eccezionale. Mi ha portato dal Bayern all'Inter e per me è stato un secondo padre», ha detto commosso.

«Quando ho smesso di giocare è nata una grande amicizia tra noi. Mi spiace moltissimo. Spero che la giornata oggi per l'Inter finisca meglio di come è cominciata. Quella trattativa per il mio arrivo all'Inter non era neanche complicata. Io volevo trasferirmi al club nerazzurro e lui voleva prendermi quindi alla fine siamo riusciti a farlo grazie a lui perché ha speso tanti soldi, allora erano tanti soldi. E grazie a lui ho avuto un momento splendido in Italia, mi ha dato una grande mano tutta la sua famiglia. Volevo andarlo a trovare qualche settimana fa ma mi avevano fatto capire che non stava bene. Purtroppo oggi se ne è andato», ha aggiunto.

«Lui comunque, anche dopo che è andato via dall'Inter come presidente, è rimasto grande tifoso dell'Inter. Gradirebbe molto una vittoria dell'Inter questa sera. Anche io. L'Inter ha fatto un percorso eccezionale in Champions. Ha fatto una grande prima parte e poi ha eliminato Bayern e Barcellona. Ha fatto tanti gol e qualcuno ne ha preso, ma ha marciato come un leone. Auguro ai nerazzurri le cose migliori. È una bella giornata oggi, c'è il sole e qui ci sono tanti tifosi nerazzurri che sono contenti. Oggi Monaco è molto italianizzata», ha concluso Kalle.

(Fonte: SS24)