In una lunga intervista a Sport1, Kosta Runjaic è tornato sull'episodio del rigore calciato da Lorenzo Lucca scavalcando tutti i compagni. Inoltre il tecnico dell'Udinese ha parlato della sua esperienza in Serie A. "Lo stesso Lorenzo Lucca in seguito ha citato una frase di canzone italiana per spiegarsi: "Volevo essere un duro, però, da solo, non sono nessuno". Una bellissima canzone di Lucio Corsi e un'intuizione tardiva ma importante di Lorenzo".

"Il calcio italiano? Secondo me ha "sofferto" solo in casi isolati; nel complesso, la Serie A resta uno dei quattro campionati più forti al mondo. Ricordate come l'Atalanta ha dominato contro il Bayer Leverkusen nella finale di Europa League dell'anno scorso. Il campionato continua a dettare le tendenze, soprattutto in termini di tattica: che si tratti di Atalanta con la sua marcatura a uomo radicale su tutto il campo o dell'Inter, dove i difensori si spostano deliberatamente in posizioni offensive quando sono in possesso di palla. Ogni partita qui è molto impegnativa per un allenatore".