"A tratti mi è sembrata una partita di Premier League, complimenti sia all'Inter che al Napoli. C'è da dire che Lautaro e Thuram non hanno giocato all'altezza delle loro capacità. Calhanoglu? Giocatore meraviglioso, ha fatto un gol disumano, di bellezza rara. Bisogna dire che Conte sta raccogliendo il massimo per il suo Napoli, mentre Simone Inzaghi ha buttato via un sacco di punti".