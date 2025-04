Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Walter Sabatini , dirigente, ha parlato così della corsa scudetto tra Inter e Napoli: "Il Napoli non può permettersi di non vincere tutte le partite, deve vincerle tutte per non avere alcun rammarico. La storia ci racconta di situazioni tipo il Milan che andò a perdere a Verona tanti anni e consegnò lo scudetto al Napoli. Son tranquillo perchè Conte mette un’attenzione abnorme nelle cose e la trasferisce alla squadra.

Ieri l’Empoli ha giocato una gara intensa perché sapeva di poter perdere, ha giocato in maniera tranquilla andando ad attaccare alto il Napoli. Ho visto venti minuti importanti dell’Empoli, ma il Napoli è stato umile, s’è difeso in quella fase e non s’è scoperto per fare una gara ultra offensiva. Prova di grande maturità del Napoli contro un Empoli che avrebbe messo in difficoltà chiunque ieri sera".