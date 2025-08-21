Antonio Sabato, ex calciatore dell'Inter, ha commentato così ai microfoni di TMW Radio le mosse della società nerazzurra sul mercato

Marco Macca Redattore 21 agosto 2025 (modifica il 21 agosto 2025 | 04:02)

Antonio Sabato, ex calciatore dell'Inter, ha commentato così ai microfoni di TMW Radio le mosse della società nerazzurra sul mercato:

Sei preoccupato dall’evoluzione dell’Inter? — “No, ma non si capisce niente. Non sono preoccupato, ma non capisco la strategia. Mi aspettavo un mercato un po’ più veloce, qui mi sembra tutto in ritardo. Bisognerà aspettare gli ultimi giorni e capire se si riuscirà ad arrivare a Lookman. Chivu? Non fa la differenza, gli allenatori bravi sono quelli che fanno meno danni”.

Cosa avresti fatto con Pio Esposito davanti a un’offerta da 45 milioni? — “Li dividevo con tutti voi (ride, ndr). Sicuramente avrei pensato a cederlo, ma ci sono due paesi come Inghilterra e Arabia che stanno drogando il mercato. I prezzi tendono tutti a salire, servirebbe calmierare questi prezzi ma c’è gente che offre tantissimo e viste le necessità delle società non si può scendere. Pensare a 45 milioni per un giovane che non ha mai giocato in Serie A è tantissimo. Non ci dobbiamo poi lamentare se i giocatori rimangono legati a contratti importanti, se vieni pagato così tanto l’ingaggio va in parallelo”.

Le romane e le milanesi hanno cambiato allenatore. Chi avrà il percorso più complicato? — “Sarri è l’unico che può dare garanzie in panchina. Secondo me Gasperini è più un’incognita di Chivu perché deve capire l’ambiente e non è facile dopo aver lavorato tanti anni a Bergamo”.

