Sabato: “Scudetto? Il Napoli ha fatto quasi hara-kiri. L’Inter ora se la gioca”

Conte ha sbagliato qualche scelta col Genoa?

"Non mi sento di contestarlo. Non posso criticare uno per una partita sbagliato. Per me sta facendo un miracolo, finora è davanti...Ha avuto diversi infortuni, ha resuscitato alcuni giocatori. Ha veramente fatto molto bene comunque. Quando sei lì ti può venire paura, ma ci sta".