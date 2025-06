Arrigo Sacchi, ex ct della Nazionale, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport dei prossimi impegni che attendono l'Italia di Luciano Spalletti: "Cosa deve fare l'Italia contro la Norvegia? Prima cosa: non aspettare gli avversari. Guardate che cosa ha combinato l'Inter contro il Psg: otto in area di rigore e pallone sempre nei piedi dei francesi. Prima o poi, ti piazzano l'imbucata e vai sotto. Possibile che noi italiani non riusciamo a capire che il metodo migliore per difenderci è attaccare, pressare, rubare il tempo e lo spazio agli avversari? No, noi siamo sempre quelli che devono difendere il Piave... Ma per carità! Quindi: nessuna paura, coraggio e pressing, che è l'arma più utilizzata a livello internazionale".