Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico ha parlato della Champions e della sfida tra Ajax e Inter

Andrea Della Sala Redattore 13 settembre 2025 (modifica il 13 settembre 2025 | 13:02)

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico Arrigo Sacchi ha parlato della Champions e della sfida tra Ajax e Inter:

Ajax-Inter. Che cosa dice?

«L’Ajax è sempre un avversario tosto, ha chiari principi di gioco e in casa è temibile. Ma io mi preoccupo di più dell’Inter».

In che senso?

«Sarà quella del debutto contro il Torino o quella della sconfitta interna contro l’Udinese? I nerazzurri stanno metabolizzando il passaggio da Simone Inzaghi a Chivu, si stanno adattando ed è logico che siano ancora a metà del percorso. L’Inter ha una rosa piena di campioni, ma i campioni da soli non bastano: serve il gioco che li tenga assieme e ne raddoppi le potenzialità. Sfida complicata ad Amsterdam, risultato incerto».