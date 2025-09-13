FC Inter 1908
Sacchi: “Ajax tosto, ma mi preoccupo più dell’Inter. I campioni non bastano, serve il gioco”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico ha parlato della Champions e della sfida tra Ajax e Inter
Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico Arrigo Sacchi ha parlato della Champions e della sfida tra Ajax e Inter:

Ajax-Inter. Che cosa dice?

«L’Ajax è sempre un avversario tosto, ha chiari principi di gioco e in casa è temibile. Ma io mi preoccupo di più dell’Inter».

In che senso?

«Sarà quella del debutto contro il Torino o quella della sconfitta interna contro l’Udinese? I nerazzurri stanno metabolizzando il passaggio da Simone Inzaghi a Chivu, si stanno adattando ed è logico che siano ancora a metà del percorso. L’Inter ha una rosa piena di campioni, ma i campioni da soli non bastano: serve il gioco che li tenga assieme e ne raddoppi le potenzialità. Sfida complicata ad Amsterdam, risultato incerto».

