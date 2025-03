«Così mi trovo più a mio agio. L’Atalanta, in fase difensiva, gioca uomo contro uomo a tutto campo. Marcano, pressano, aggrediscono. Sono fantastici per qualità atletiche. A Torino, contro la Juventus, hanno avuto il dominio del gioco proprio grazie a questa esuberanza fisica. Ti vengono addosso, i ragazzi di Gasperini, e non ti concedono un centimetro di spazio. In queste condizioni è difficile per chiunque poter pensare a una soluzione che non sia buttare via il pallone... Penso che anche contro l’Inter si comporteranno in questo modo».