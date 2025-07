Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico ha detto la sua sulla griglia di partenza della Serie A per lo scudetto

Andrea Della Sala Redattore 4 luglio 2025 (modifica il 4 luglio 2025 | 20:02)

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico Arrigo Sacchi ha detto la sua sulla griglia di partenza della Serie A per lo scudetto

Il Napoli è davanti a tutti per la lotta scudetto?

«Al momento, sì. Manca tanto tempo alla fine del mercato e tutto può accadere, ma mi pare che il Napoli stia facendo le cose con raziocinio, con metodo e con lungimiranza».

Quali acquisti la convincono?

«Innanzitutto l’ingaggio di De Bruyne. Questo è un campione che ha giocato in una delle squadre più forti del mondo, il Manchester City, ha la mentalità vincente e, da quello che so, vuole vivere l’esperienza in Italia con entusiasmo e ambizione. Non è venuto qui a svernare. E poi, lasciatemelo dire, se vuoi svernare in santa pace, non vai mica in una squadra allenata da Conte... Antonio è un martello, ti sta addosso per 24 ore al giorno, non ti consente un momento di tregua».

Come vede le avversarie?

«Il Milan, che non farà le coppe, si sta ricostruendo seguendo le indicazioni di Allegri: è da verificare. La Juve mi pare che debba fare parecchio sul mercato. L’Inter ha cambiato l’allenatore e per Chivu, che è stato bravo a salvare il Parma, non sarà semplice gestire il momento un po’ turbolento».

Atalanta, Roma, Lazio e Bologna non sono ancora pronte per lottare per il titolo?

«Devono lavorare più delle solite grandi. Credo che lo scudetto si risolverà tra Napoli, Milan, Inter e Juve. E il Napoli, oggi, mi sembra la squadra più quadrata e più organizzata. Non va trascurato l’entusiasmo generato dallo scudetto appena vinto: se i ragazzi di Conte non si montano la testa, ma lui non gliene darà il tempo, possono fare il bis».

Ostacoli sul cammino?

«Uno su tutti: l’impegno in Champions League. Quando partecipi a una competizione europea devi mettere in conto di lasciare qualche punto per strada in campionato. È inevitabile, perché le partite internazionali portano via energie fisiche e psicologiche. Ma credo che per il Napoli sia importante concentrarsi sul campionato, perché la Champions non è ancora alla sua portata».

E le altre che cosa devono fare per non farsi sorprendere dal Napoli?

«Gli allenatori devono avere in testa una sola cosa: dare uno stile di gioco alle loro squadre e non pensare soltanto ai risultati. Per avere uno stile Inter, Milan e Juve devono acquistare giocatori compatibili con le idee dei tecnici. Questo è il primo passo. Il resto viene di conseguenza».