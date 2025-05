Sacchi: “Scudetto, chi è favorito tra Napoli e Inter! Conte è bravissimo a…”

La sfida di Parma è fondamentale, la tensione è sicuramente molto alta, ma l’allenatore del Napoli sa bene come preparare queste partite. Vero che il Parma si batterà con il coltello tra i denti, perché ha bisogno di punti per salvarsi, ma la squadra di Conte è superiore a livello tecnico. Inoltre, e questo è un aspetto da tenere in considerazione, l’Inter non avrà un impegno agevole, a San Siro contro la Lazio. La squadra di Baroni lotta per un posto in Champions, non credo che vada a Milano per fare vacanza", le sue parole.