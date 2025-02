Conte è un mio caro amico, lo feci andare in Nazionale e lui mi chiese se poteva scrivere tutte le cose che stavamo facendo. Al Napoli sta facendo un capolavoro, andare in azzurro è stato un rischio, conosciamo il presidente De Laurentiis e sappiamo come è fatto ma sta facendo benissimo. Conte ha una filosofia: lavorare sempre di più per migliorare giorno dopo giorno. Questa è anche una mia filosofia”.