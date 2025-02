"State scherzando? Al calcio ho dato tutta la mia vita, ma adesso, a settantotto anni, come posso pensare di tornare in panchina? Non sono mica matto". Arrigo Sacchi, intervistato da Gazzetta.it, smentisce le voci di un suo possibile ritorno in panchina, circolate in queste ore sul web. "È frutto di un equivoco - ha aggiunto - Ho semplicemente mandato un messaggio a Galliani nel quale gli ho detto che, se avesse bisogno di un aiuto per il Monza, io sarei disponibile. Ma non certo per fare l'allenatore. Io sono riconoscente a Galliani, come al presidente Berlusconi, per tutto quello che hanno fatto per me".