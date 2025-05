Sainsbury: “All’Inter sei mesi fantastici, ora può vincere la Champions”

"Quello all'Inter è stato un periodo fantastico per me. Il massimo livello del calcio a livello di club al mondo e ne facevo parte giorno dopo giorno. Ho lavorato più duramente che mai per dimostrare di potercela fare e di essere all'altezza. Sono andato lì con l'obiettivo di giocare per la famosa Inter e ci sono riuscito. Non quanto avrei voluto, ma ho assaporato il tempo trascorso in campo con la maglia nerazzurra, un'esperienza che non mi verrà mai tolta".