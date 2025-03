«Il primo a insegnarmi a batterle è stato Zanchetta, tecnico della Primavera dell’Inter. Poi Federico Viviani alla Spal, uno dei più bravi che ho visto e mi fermavo con lui a calciarle: da fermo è illegale».

Su punizione non si segna più: soltanto 10 gol in A e 9 in B. Lei è a quota 2: chi le batte meglio in B?

«Verde della Salernitana, che era con me allo Spezia e ha un calcio... europeo. Ricordo un suo gol da 40 metri nel Valladolid, da Ronaldo: in B è il migliore a calciare»..

Suo fratello Pio ha bisogno dei suoi assist...

«Per me è una gioia doppia quando riesco a farlo segnare, vedere la crescita che ha avuto in questi due anni è motivo d’orgoglio e mi fa rendere meglio. Da qui alla fine di assist ne avrà ancora».

Come nasce la vostra formidabile intesa?

«Abbiamo cominciato a giocare al campetto, ci conosciamo a memoria e non facciamo fatica a trovarci. A volte io e Seba lo mettevamo in porta perché Pio è il più giovane e si arrabbiava. Ma per fortuna a Castellammare siamo cresciuti in un quartiere in cui si pensava solo a giocare a pallone, imparando la furbizia e la cattiveria».

A La Spezia vivete insieme?

«Quest’anno ci siamo staccati perché sappiamo che un giorno ognuno avrà la sua strada e lui si deve abituare... Però siamo sempre insieme, soprattutto a cena».

Sebastiano è all’Empoli, i genitori a Brescia. Quando vi vedete?

«Prima Seba era alla Samp, quindi siamo sempre vicini per fortuna. Un’ora e ci troviamo, quando scendono i genitori ci vediamo a metà strada, magari a Forte dei Marmi».

Pio è pronto per l’Inter?

«Sa che deve crescere step by step, questo lo aiuta. Il suo agente Mario Giuffredi lo consiglia bene e insieme faranno le scelte migliori, ovviamente insieme all’Inter che su di lui punta molto».

Invece l’Inter in lei non ha creduto e nel 2018 l’ha ceduta alla Spal per 75mila euro. Rimpianti?

«No... E’ stata una decisione che mi ha spronato a dimostrare che qualcuno si era sbagliato. Ma per me resta un’esperienza fantastica: ho vinto due campionati e una Supercoppa e trovato tanti amici. C’era anche Adorante, che sta facendo grandi cose proprio nella Juve Stabia. Strano vero?».