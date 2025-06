Intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti da Inter-Urawa, Salvatore Esposito ha parlato dei suoi fratelli, Sebastiano e Pio, stasera impegnati nella seconda gara del Mondiale per Club. "Sono tanto orgoglioso dei miei fratelli. Essere qui e vederli in palcoscenci così importanti è qualcosa che ci emoziona".

"Chivu ha fatto bene a puntare su Sebastiano? Speriamo. Lui ha delle enormi doti tecniche e speriamo che possa dimostrare il proprio valore così come possa farlo Francesco Pio che ho avuto la fortuna di seguirlo dal vivo in questi due anni, ha avuto una crescita veramente importante. Pio ha alla base una qualità importante, quella del volersi migliorare. Ascolta tanto e mette in pratica e questo lo aiuta tanto, nel secondo anno ha dato sprazzi della sua qualità, è un giocatore che in Serie B ha spostato gli equilibri e adesso sta a lui dimostrarlo in altre categorie".