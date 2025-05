Walter Samuel, ex difensore argentino dell'Inter e vincitore della Champions League con i nerazzurri nel 2010, ha rilasciato una dichiarazione per il Matchday Programme odierno: "Affrontare una partita del genere è un'emozione unica, per l'importanza e la bellezza della competizione. Arrivare in fondo significa aver compiuto un cammino importante e superato avversari di valore. Nella finale poi ci vuole tutto: grinta, cuore ma soprattutto tanta concentrazione per curare ogni dettaglio. Da giocatore per prepararmi a sfide così significative cercavo di rimanere il più tranquillo possibile, poi una volta che si scende in campo si pensa solo a dare tutto per raggiungre l'obiettivo".