"Punti di contatto tra questa Inter e quella del Triplete? Quella di oggi gioca un calcio diverso, fare paragoni è difficile. Il nostro è un bel passato, non ci sono tante similitudini tra le due squadre. Impressionante vedere quanti tifosi ci sono, c'è tanta fiducia e speranza. La tensione ci sarà, speriamo in questa Inter. Ognuno di noi cerca di isolarsi prima della finale, è molto difficile ma i giocatori devono sapere che è un sogno, vincere sarebbe un bel premio per tutti, lo staff, il club, i tifosi anche quelli senza biglietto"

"Lautaro? Ricordo nella finale del Mondiale, era dispiaciuto per non aver giocato dall'inizio ma c'era tanta gioia, si è messo sempre al servizio perché aveva problemi alla caviglia. All'Argentina ha sempre dato una mano, anche nella Copa America, abbiamo piena fiducia in lui, speriamo realizzi il sogno in Champions. Aver perso il campionato non cambia niente per l'Inter, speriamo che questo percorso iniziato 4 anni fa finisca come tutti vogliamo"