L'Inter è forte in difesa, ma l'ha impressionata anche in altri aspetti in questa Champions, per esempio nella capacità di reagire contro il Bayern?

"Non penso ci sia molto da scoprire, dato che hanno giocato fino a pochi giorni fa ad un livello straordinario. L'ultima prova l'abbiamo avuta contro il Bayern: non sarà il Bayern Monaco degli anni migliori, ma è una grande squadra. Ciò che mi ha sorpreso invece è il calo avuto dall'Inter nelle ultime settimane, quando sono arrivate sconfitte pesanti. Ma per me è chiaro che l'Inter sia una squadra molto pericolosa. Ha giocatori capaci di colpire il Barcellona nei suoi punti deboli".