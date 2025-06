Non è affatto soddisfatto, Alexis Sanchez, della sua prima stagione all'Udinese dopo il ritorno in Friuli. Alla base dello scarso rendimento, secondo l'attaccante cileno, anche il comportamento di Runjaic, allenatore bianconero. Dopo la sconfitta contro la Bolivia, che ha sancito il mancato accesso del Cile ai Mondiali, l'ex Inter ha detto:

"Sono arrabbiato, la verità è che ho avuto a che fare con un allenatore che non mi ha capito e non ho giocato per molto tempo, infortunato. Mi sento fisicamente bene, chi parla di me che vada a vedere i miei allenamenti. Sono professionale in ogni ambito".